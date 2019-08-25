شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا لا تفكر إلا في نفسها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

فيرناندو جيوجليانو *

منذ ما يقرب من عقد من الزمن واجهت ألمانيا دعوات من جميع أنحاء منطقة اليورو إلى اتباع سياسات مالية أكثر مرونة. والآن، وبعد أن لمحت برلين أخيراً إلى أنها ستضخ المزيد من المال في الاقتصاد لمكافحة خطر الركود، فإن لدى بقية دول منطقة اليورو سبباً للاحتفال، إلا أن ذلك ينبغي أن يكون مشوباً بالحذر.

وقال وزير المالية، أولاف شولز، مؤخراً، إن ألمانيا يمكنها إنفاق ما يصل إلى 50 مليار يورو (55 مليار دولار) لزيادة الإنتاج المحلي في حال تفاقم التباطؤ. وقد أثار هذا الرقم، الذي يمثل 1.5% من إجمالي الناتج المحلي، انتقادات بسبب حجمه المحدود، إلا أن البعض يشير إلى أن شولز حدد رقماً مبدئياً بدلاً من توضيح خطة مفصلة. والأخبار الحقيقية هي أن ألمانيا مستعدة للإنفاق لإخراج نفسها من الركود.

من الواضح أن هذا الأمر جيد بالنسبة لأوروبا. وتمسكت ألمانيا لسنوات بمجموعة من القواعد المالية الصارمة، مما جعل الاقتصاديين يتساءلون عما إذا كانت هناك استثناءات لفكرة تدخل الحكومة عندما يتعثر الاقتصاد. وامتد النقاش حتى إلى اللغويات، بالنظر إلى أن الديون في اللغة الألمانية هي schuld، والتي تعني أيضاً «ذنب» أو guilt

بالإنجليزية. ويبدو أن الاستنتاج هو أن الناخبين سيعاقبون أي سياسي ينادي بالتحفيز. وقد تنتظر ألمانيا حدوث الركود الذي لا مفر منه، وستسحب أوروبا أيضاً معها.

ليس هناك شك في أنه كان ينبغي لبرلين أن تتصرف عاجلاً، حيث يعتمد الاقتصاد الألماني على الصادرات، لذا فإن الدوافع الحمائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستكون دائماً مشكلة. وكان بإمكان ألمانيا الاستفادة من معدلات الفائدة المتدنية لتحسين بنيتها التحتية، لكنها بدلاً من ذلك، انتظرت حتى اللحظة الأخيرة للإعلان عن دعمها للنمو. وحتى الحافز المالي الضخم قد لا يكون كافياً لإعادة تشغيل محرك القطاع الصناعي مرة أخرى؛ إذ سيحتاج الأمر إلى مزيد من الاستثمار في قطاع الشركات.

ومع ذلك، يبدو أن الطبقة السياسية في ألمانيا متيقظة لخطر الأزمة، وهذا يشبه إلى حد ما عام 2009، عندما قامت برلين بدورها في التحفيز المالي العالمي الذي أنقذ اقتصاد العالم من كساد عظيم جديد. كما أن التغيير الطفيف في نبرة ألمانيا سيكون بالتأكيد مطمئناً لكريستين لاجارد، الرئيسة الجديدة للبنك المركزي الأوروبي، والذي لا يستطيع الاعتماد على السياسة النقدية بمفردها لتفادي تجدد خطر الركود.

وسيوفر هذا التحول بعض التشجيع أيضاً للحكومات الأوروبية الأخرى، والتي ستستفيد اقتصاداتها من التأثير غير المباشر لنمو الصادرات الألمانية. وسيسهم التغيير الوشيك في السياسات النقدية لبرلين، في تعزيز روح الثقة بين رواد الأعمال الأوروبيين، والذين قد لا يخفضون كثيراً من استثماراتهم.

لكن لا تزال هناك حدود للتفاؤل، حيث يخبرنا توقيت شولز أن برلين لا تزال تنظر إلى سياسات التحفيز المالية على أنها أداة محلية داخلية (لا علاقة لها بالاقتصاد الأوروبي ككل)، والتي تعتمد على مرحلة دورة الأعمال التي يوجد فيها الاقتصاد الألماني. وهذا أمر محبط لأي شخص ينظر إلى منطقة اليورو على أنها مترابطة ككل، حيث إن هناك حاجة إلى نوع من الإجراءات المالية المنسقة لحماية اقتصادها العام وتعزيز النمو.

ولا شك في أن الساسة الألمان يرون أن قدرتهم على إطلاق خطة تحفيز مالية، ما هي إلا نتيجة لسياسات مالية حكيمة سابقة؛ إذ تراجع الدين العام للدولة إلى 60% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي، ويمكنها الاقتراض بمعدلات سلبية لمدة تصل إلى 30 عاماً، بالمقارنة مع مواطناتها في منطقة اليورو، مثل إيطاليا التي تعاني ديناً عاماً هائلاً والذي يكون له تأثير سلبي في السوق في حال حدوث ركود في منطقة اليورو.

المشكلة الأوسع هي أن هذه ليست الطريقة التي يعمل من خلالها الاتحاد النقدي. ومن الناحية المثالية، ستكون هناك خزينة مالية مخصصة، يمكن من خلالها مساعدة البلدان التي تواجه أزمة اقتصادية، وفي غياب مثل هذه القدرة المالية المشتركة، كان يتعين على دول أقوى مثل ألمانيا أن تتصرف في وقت مبكر لتعزيز الطلب ومساعدة الأعضاء الآخرين، لكن برلين اختارت ألا تفعل ذلك. يتطلب الأمر ركوداً ألمانياً لإطلاق خطة تحفيز مالية.

* بلومبيرج