شكرا لقرائتكم خبر عن "ترامب" يضرب بقوة..رفع الرسوم الجمركية على جميع السلع المستوردة من الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد إعلان بكين عن عزمها فرض رسوم جمركية على وارداتها من سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار، خرج الرئيس "دونالد ترامب" على الأسواق العالمية بقرارات عنيفة ضد الصين.



ونشر "ترامب" تغريدات على حسابه بـ"تويتر" حيث قرر زيادة الرسوم الجمركية على واردات من سللع صينية بقيمة 250 مليار إلى 30% بداية من الأول من أكتوبر/تشرين الأول من 25% حالياً.



وأيضا، ذكر "ترامب" أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 15% - بدلا من 10% في تصريحات سابقة - على واردات من سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار بداية من الأول من سبتمبر/أيلول.

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وأكد "ترامب" بأن هذه القرارات للأسف تعد رد فعل على ممارسات تجارية غير عادلة من جانب الصين مشددا: "كرئيس للولايات المتحدة، لن أسمح بذلك بعد الآن".



وألقى "ترامب" باللوم على الإدارات الأمريكية السابقة التي لم تتصدى للممارسات الصينية التجارية غير العادلة والتي جعلت بكين تحقق فائضا تجاريا هائلاً على حساب واشنطن.



وبناء على هذه القرارات، تكون إدارة "ترامب" قد فرضت رسوما جمركية على كافة السلع المستوردة من الصين تقريباً.



وتضاف هذه القرارات المضادة إلى أمر "ترامب" للشركات الأمريكية بضرورة البحث عن بديل للصين والاستعداد للعودة بأعمالهم إلى وطنهم الأم.