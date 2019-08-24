شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تهبط بشكل حاد بفعل احتدام النزاع التجاري مع الصين وتسجل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم بفعل التصعيد التجاري واسع النطاق بين الولايات المتحدة والصين الأمر الذي ضغط على الأسواق بشكل إضافي وسط مبيعات مكثفة طالت "وول ستريت" وقطاعي الطاقة والتكنولوجيا.



وأعلنت الصين أنها تنوي فرض رسوم جمركية على وارداتها من سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار ردا على إجراءات مماثلة من واشنطن.



ولم يقف الرئيس "دونالد ترامب" مكتوف الأيدي، بل أمر الشركات الأمريكية بضرورة البحث عن بديل للصين والاستعداد لنقل أنشطتها إلى الولايات المتحدة.



وشن "ترامب" هجوما حادا على رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قائلاً: هل هو العدو الأبرز أم رئيس الصين "شي جين بينج".



وعلى هامش "جاكسون هول"، قال "باول" إن البنك المركزي يراقب عن كثب التطورات في الأسواق العالمية والمؤشرات الاقتصادية وسوف يتدخل في الوقت المناسب.

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وفي سوق النفط، هبط "ويست تكساس" بنسبة 2.1% وأغلق عند 54.17 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.3%، وبلغ أعلى سعر عند 55.6 دولار وأقل سعر عند 53.2 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 1% مغلقا عند 59.34 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2%، وسجل أعلى سعر عند 60.2 دولار وأقل سعر عند 58.3 دولار.



وفي ختام آخر جلسات الأسبوع، هبط "داو جونز" بنسبة 2.4% (ما يعادل 623 نقطة) إلى 25629 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1%، وبلغ أعلى مستوى عند 26320 نقطة وأقل مستوى عند 25507 نقاط.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 3% (ما يعادل 239 نقطة) إلى 7751 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.8%، وبلغ أعلى مستوى عند 8005 نقاط وأقل مستوى عند 7730 نقطة.



وتراجع "إس اند بي 500" بنسبة 2.6% (ما يعادل 76 نقطة) إلى 22847 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.4%، بينما بلغ أعلى مستوى عند 2927 نققطة وأقل مستوى عند 2834 نقطة.