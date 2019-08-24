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شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل ترتفع لليوم الثاني على التوالي..و"بتكوين" ترتفع 2.5% والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أغلب العملات الرقمية خلال تعاملات الجمعة لليوم الثاني على التوالي حيث استفادت "بتكوين" والريبل من الطلب على هذا النوع من الأصول بالتزامن مع خسائر حادة في "وول ستريت".
ونجحت العملات الرقمية في جذب الطلب من المستثمرين في ظل المبيعات المكثفة التي طالت أسواق الأسهم والدولار نتيجة تصاعد الحرب التجارية.
وأعلنت الصين في وقت سابق اليوم أنها تنوي فرض رسوم جمركية على واردات من سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار دا على إجراءات مماثلة من واشنطن.
وأمر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الشركات الوطنية في بلاده للبحث عن بديل للصين والاستعداد لنقل أنشطتها إلى الوطن الأم.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت الريبل بحلول الساعة 21:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% إلى 0.28 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.28 دولار وأقل سعر عند 0.27 دولار، فيما بلغت قيمتها السوقية 27.7 مليار دولار.
وصعدت "بتكوين" بنسبة 2.5% إلى 10406 دولارات، وسجلت أعلى سعر عند 10479.3 دولار وأقل سعر عند 9993.9 دولار، وسجلت قيمة سوقية بنحو 186.2 مليار دولار.
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