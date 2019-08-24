شكرا لقرائتكم مقاطع الفيديو القصيرة تتفوق على محتوى التلفاز بعدد المشاهدات في المملكة العربية السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعة في 24 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 24 أغسطس 2019 / 20:53

تحت عنوان "الأجهزة المحمولة- رؤى حول تطور الفيديو"، تظهر الدراسة الجديدة لعادات المستهلكين تغييرات ملموسة في عادات المشاهدة لدى السعوديين تزامناً مع ارتفاع معدلات مشاهدة مقاطع الفيديو في المملكة

الرياض، المملكة العربية السعودية: في الوقت الذي تعمل فيه المملكة العربية السعودية على توسيع قائمة الخيارات الترفيهية المتوفرة فيها، كشفت Snapchat النقاب عن دراسة جديدة توفر مجموعة قيّمة من الرؤى التي تتناول تطور عادات مشاهدة الفيديو والمحتوى على الهواتف المتحركة والتوجهات الترفيهية في المملكة.



وكانت Snapchat قد فوّضت مجموعة الأبحاث الوطنية (National Research Group) المستقلة لأبحاث السوق بإجراء دراسة تضم عينّة من مواطني المملكة، شارك فيها 869 مواطناً سعودياً وأظهرت ما يلي:

• يشاهد السعوديون مقاطع الفيديو بمعدلات تفوق مشاهدتهم لمحتوى التلفاز، حيث يشاهد خمسة من أصل كل ستة سعوديين (85%) مقاطع الفيديو القصيرة التي تقل مدتها عن 10 دقائق لأشخاص من معارفهم مرة واحدة على الأقل يومياً.

• يشاهد 80% من السعوديين مقاطع الفيديو القصيرة المميزة (التي تم إنتاجها بأسلوب احترافي) يومياً، في حين قال 70% من السعوديين إنهم يشاهدون محتوى التلفاز التقليدي يومياً.

• توقيت الذروة لمشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة المميزة في المملكة يتزامن مع توقيت ذروة مشاهدة التلفاز بين الساعة 17:00 و23:00، ويبلغ متوسط مدة المشاهدة 53 دقيقة.

• يرى 93% من المشاركين في الدراسة أن مقاطع الفيديو على الهواتف المتحركة تتيح لهم استكشاف محتوى جديد وفريد ويكسبهم معلومات جديدة، بينما أجمع 91% على أنها تحفز عقولهم وتحسّن حالتهم المزاجية وتتيح لهم فرصة الابتعاد عن صخب الحياة اليومية.

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ويأتي انتشار مقاطع الفيديو الاحترافية القصيرة التي تسهل مشاهدتها استجابة للنمو الحاصل في ثقافة الأخبار السريعة في المملكة، ويمثل أيضاً محركاً دافعاً لهذا النمو. فهي تمنح المشاهدين السعوديين ذات التجربة عالية الجودة على مراحل متفاوتة الطول، أينما ومتى يرغبون.

وفي هذا السياق، قال أندي بانج، رئيس قسم التسويق الدولي في Snap: "يعتبر السعوديون من أكثر المستخدمين إقبالاً على مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة على مستوى العالم. أضف إلى ذلك أن المملكة تسجل أحد أعلى معدلات استخدام الإنترنت عبر الهواتف المتحركة عالمياً، وأحد أعلى معدلات المراسلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتصفحها في منطقة الشرق الأوسط، ويتوقع لها أن تشهد نمواً ملحوظاً في مقاطع الفيديو القصيرة المصممة للهواتف المتحركة، تتجاوز به دولاً أخرى متقدمة على هذا الصعيد".

ويأتي التوجه نحو مشاهدة الفيديو على الهواتف المتحركة ليعزز من مكانة Snapchat كوجهة ترفيهية شهيرة لمقاطع الفيديو في المملكة. فقد شهد تبويب Discover في Snapchat القائم على مقاطع الفيديو إقبالاً واسعاً، حيث يشاهد كل ثلاثة من أصل أربعة مستخدمين محتوى Discover يومياً.

وأضاف بانج: "جاء النجاح الواسع الذي حققه تبويب Discover في المملكة العربية السعودية نتيجة لتعاوننا مع نخبة من المتخصصين في بث الفيديو وناشري وصنّاع المحتوى، في سبيل تطوير محتوى مبتكر مخصص للهواتف المتحركة، والحفاظ في الوقت نفسه على كافة المزايا السردية والعاطفية التي يقدمها التلفاز التقليدي".

يمكن الاطلاع على المزيد من تفاصيل الدراسة من هنا.

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نبذة عن Snap Inc.

تختص شركة (ٍSnap Inc.) بالتواصل عبر أدوات الكاميرا الإبداعية المتنوعة ويزيد عدد مستخدميها عن 190 مليون مستخدماً يومياً. وتؤمن بأن ابتكار مفاهيم جديدة للكاميرات يمثل فرصة مثالية لتحسين طريقة عيش الناس وأسلوبهم في التواصل. ونسهم أيضاً في التطور الإنساني عبر تمكين الناس من التعبير عن أنفسهم والتمتع بأروع لحظات حياتهم والتعرف على العالم من حولهم، وقضاء أمتع الأوقات الاجتماعية المشتركة.