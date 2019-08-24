شكرا لقرائتكم اتفاق تجاري بين "ميركوسور" ودول أوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بوينوس ارس - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 24 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 24 أغسطس 2019 / 17:42

أبرم تحالف "ميركوسور" الاقتصادي الأميركي الجنوبي اتفاقاً تجارياً مع الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة التي تضم 4 دول من خارج الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلنت الجمعة البرازيل والأرجنتين. وأعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو على "تويتر": "أنجزنا اليوم المفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة بين ميركوسور والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة". وهو ما أكده كبير المفاوضين الأرجنتينيين هوراسيو رايزر.



Advertisements

وتضم الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة النروج وايسلندا وليشتنشتاين وسويسرا، بينما تضم مجموعة ميركوسور البرازيل والأرجنتين والأورغواي وباراغواي.

يأتي ذلك في وقت أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيتصدى لجهود المصادقة على الاتفاق التجاري الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع "ميركوسور"، في إطار حملة ضغوط على الرئيس البرازيلي من أجل بذل مزيد من الجهود لحماية غابات الأمازون.

لكن يبدو أن موقف ماكرون لا يلقى إجماعا داخل التكتل إذ اعتبرت ألمانيا أن مقترح الرئيس الفرنسي في هذا الشأن "ليس الرد الصحيح". وقال متحدّث باسم الحكومة الألمانية لوكالة فرانس برس إن "عدم المصادقة على اتفاق ميركوسور لن يسهم في الحد من قطع الأشجار في غابة الأمازون".

وفي 28 حزيران (يونيو) توصل الاتحاد الأوروبي ومجموعة "ميركوسور" إلى اتفاق واسع للتبادل التجاري الحر، وكان التفاوض بشأنه بدأ قبل 20 عاماً ويطاول نحو 770 مليون مستهلك.