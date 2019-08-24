فسح الأدوات الصحية مشروط بترشيد استهلاك المياه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت الجمارك السعودية أن بطاقة ترشيد استهلاك المياه شرط أساس لفسح إرساليات منتجات الأدوات الصحية.

وشددت الجمارك في بيان أمس على ضرورة وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه مثبتة على منتجات الأدوات الصحية الواردة، إذ يعد ذلك شرطا لازما لفسحها والسماح بدخولها.

وأوضحت أنه تفاديا لعدم فسح الإرسالية عبر منافذها البرية والبحرية والجوية يجب على جميع مستوردي منتجات الأدوات الصحية التي تدخل ضمن لائحة ترشيد استهلاك المياه التأكد من وجود بطاقة الترشيد مثبتة على الكرتون الخارجي والداخلي للمنتج.

وتعمل الجمارك السعودية وفقا لمنظومة عمل متكاملة تتولى من خلالها التطبيق الإلزامي للائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

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وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بدأت التطبيق الإلزامي للائحة الفنية رقم (م.إ-156-16-03-06) الخاصة بأدوات ترشيد استهلاك المياه في الأول من يناير 2018.

وأوضحت الهيئة أن عدم الالتزام باللائحة سيعرض المخالف لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الغش التجاري وغيرها من العقوبات. ودعت حينها جميع الموردين والمصنعين لمنتجات أدوات الترشيد إلى التسجيل في النظام الالكتروني الخاص بالهيئة في موقعها على الانترنت، حتى يتمكنوا من إصدار بطاقات ترشيد استهلاك المياه لمنتجاتهم قبل بدء التطبيق الإلزامي.

ويتوافق الهدف الأساس للجهات المعنية فيما يتصل بترشيد الاستهلاك، مع الاستراتيجية الوطنية للمياه في تقليل الاستهلاك، حيث يساعد الترشيد على تقليل التكاليف والأعباء المالية على الدولة والمواطنين. وتعمل الجهات المعنية على مراقبة وتقييم مستمر للمنتجات التي تشملها اللائحة الفنية لضمان فعالية الترشيد بشكل كبير وحماية المستهلك.

وتتولى الجهات الرقابية وفق منظومة عمل متكاملة متابعة التطبيق الإلزامي للائحة لضمان عدم تسرب أي منتجات مخالفة للسوق المحلي، حيث يتم التأكد من التزام المصنعين والموردين والتجار، بتطبيق تلك اللائحة وسحب عينات لاختبارها والتحقق من مطابقتها لمتطلبات اللائحة، فيما تعمل هيئة الجمارك على منع استيراد المنتجات المخالفة.

المنتجات المستهدفة باللائحة: