الذهب يحقق أعلى سعر في تاريخ مصر.. عيار 24 يتجاوز 800 جنيه

كتب: ضياء السقا
حققت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، السبت 23 أغسطس، ارتفاعا تاريخيا، مسجلة أعلى سعر في تاريخ مصر.
وكان البنك المركزى المصري، قد قرر في اجتماع لجنة السياسات النقدية، الخميس، تخفيض سعر الفائدة بواقع 1.5%، لتصل لـ 14.25% للإيداع و15.25% للإقراض، وهو أول خفض منذ فبراير الماضي، والأول بهذه القيمة منذ تعويم العملة المحلية.
وحققت أسعار المعدن النفيس في مصر، السبت، قفزة تاريخية حيث سجل عيار 21، 705 جنيه، كأعلى سعر للمعدن النفيس في التاريخ.
وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.
وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية السبت كالتالي:
عيار 18 بـ 604 جنيها للجرام
عيار 21 بـ 705 جنيها للجرام
عيار 24 بـ 806 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 5640 جنيه
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
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