الذهب يقفز 2 % .. والنحاس عند أدنى مستوى في عامين

المناطق - الرياض

قفز سعر الذهب أمس نحو 2 في المائة إلى 1527.93 دولار للأوقية في الوقت الذي هبطت فيه أسعار النحاس إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين متضررة من تصاعد الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتعثر نمو الاقتصاد الصيني وضعف اليوان وهو ما يقوض آفاق الطلب.

بحسب “رويترز”، أغلقت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن منخفضة 0.9 في المائة إلى 5632 دولارا للطن، بعد أن لامست أثناء الجلسة 5624.50 دولار وهو أدنى مستوى منذ حزيران (يونيو) 2017.

وأنهي النحاس الأسبوع منخفضا نحو 2 في المائة، وهبط أكثر من 20 في المائة من ذروته التي سجلها في حزيران (يونيو) العام الماضي.

من جهته، قال لـ”الاقتصادية”، محمد العمرو المحلل الاقتصادي “إن انخفاض أسعار النحاس انعكس إيجابيا على حركة التشييد والبناء والنقل وصناعة الإلكترونيات، خاصة أنه يعد مؤشرا رئيسا للاقتصاد العالمي، فحركته تنبئ بحركة عدة قطاعات وترتبط أسعار المعدن الأحمر بعدة منتجات، وهو ما يجعل حركة أسعار المعدن مهمة ومؤثرة لارتباطه بحجم الإنفاق على البنية التحتية”.

وأفاد العمرو أن “أسعار النحاس هبطت على إثر المخاوف بشأن نمو الطلب على المعادن وبيانات اقتصادية سلبية أظهرت تراجع الطلب الصيني على المعدن وبعد أن تراجع نمو الناتج الصناعي في الصين، أكبر مستهلك للمعادن وهبط حجم واردات بكين من النحاس حيث سجلت أدنى مستوى منذ 2018 وهو ما ضغط على أسعار النحاس عالميا”.