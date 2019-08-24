الان تتابع الذهب يقفز 2% بعد كلمة باول وتغريدات ترامب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

قفزت أسعار الذهب اثنين في المئة مع تفسير المستثمرين كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في ندوة جاكسون هول على أنها تميل نحو موقف تيسيري للسياسة النقدية، في حين فاقمت أحدث تعليقات للرئيس دونالد

ترامب التوترات التجارية مع الصين.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 1527.31 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بعدما وصل في وقت سابق إلى 1529.67 دولار وهو أعلى مستوى له منذ الثالث عشر من أغسطس آب عندما سجل أعلى مستوى في ست سنوات عند 1534.31 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 1.9 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1537.60 دولار للأوقية.

وقال بوب هابركورن كبير محللي الأسواق في آر.جيه.او فيوتشرز “حقيقة أنه (باول) قال إنهم (مجلس الاحتياطي الاتحادي) سيتصرفون بالطريقة الملائمة لدعم النمو هى شيء من شأنه أن يدفع أسعار الذهب للصعود. هم لديهم أداتان رئيسيتان هما تيسير الكمي أو خفض أسعار الفائدة، وكلاهما سيتسبب في صعود الذهب.

وقال باول إن الاقتصاد الأمريكي في “موضع موات” لكنه قدم قرائن قليلة بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في اجتماعه القادم. بيد أنه عدًد سلسلة مخاطر اقتصادية وجيوسياسية يراقبها مجلس الاحتياطي مشيرا إلى أنها مرتبطة بالصراع التجاري.

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وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في أونادا “ينبغي ألا نفاجأ إذا رأينا مجلس الاحتياطي الاتحادي يجري تخفيضات للفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة على مدار الاثني عشر شهرا القادمة مع برنامج جديد للتيسير النقدي”.

وأثارت كلمة باول ردا غاضبا من ترامب على تويتر، متسائلا عما إذا كان رئيس مجلس الاحتياطي هو “عدو” أكبر من الرئيس الصيني شي

جين بينغ.

وصًب ترامب أيضا جام غضبه على الصين بأن أمر الشركات الأمريكية بأن تدرس إغلاق عملياتها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما دفع الأسهم إلى هبوط حاد وأثار المزيد من التدفقات إلى الذهب باعتباره من الأصول الاستثمارية الآمنة.

وجاء هذا بعد أن كشفت الصين النقاب عن رسوم جمركية انتقامية على بضائع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.

وصعد الذهب حوالي 8 في المئة حتى الآن هذا الشهر، وحوالي 19 في المئة منذ بداية العام وسجل رابع أسبوع على التوالي من المكاسب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 2.6 بالمئة إلى 17.45 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.18 بالمئة إلى 858.80

دولار للأوقية.

وهبط البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1453.03 دولار للأوقية، لكن المعدن المستخدم في أجهزة تنقية العادم بالسيارات سجل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب مع صعود حوالي 0.9 بالمئة.