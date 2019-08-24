"ايكيا" ستستثمر 1.3 مليار يورو في السوق الصينية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ايكيا

أعلنت شركة "ايكيا" السويدية العملاقة للأثاث الجمعة أنها ستستثمر عشرة مليارات يوان (1,3 مليار يورو) في الصين، واضعة ثقتها في إمكانيات هذه السوق الكبرى رغم تباطؤ الاقتصاد الصيني مؤخرا.

وأعلنت متحدثة باسم الشركة في الصين أن "ايكيا ستواصل استكشاف آفاق السوق الصينية وستقوم بأكبر استثمار سنوي في تاريخ الصين"، وذلك للفترة الممتدة بين أيلول/سبتمبر 2019 وحتى آب/أغسطس 2020.

وتنوي "ايكيا" تطوير التجارة الإلكترونية وفتح ستة متاجر جديدة في السوق الصينية التي تحتل المرتبة الخامسة بالنسبة للشركة لجهة المبيعات.

وقالت الشركة إن "سوق التجهيزات المنزلية في الصين تسجل حاليا نموا مستقرا"، وأكدت أن التمدّن والعصر الرقمي وزيادة المردود أمور تسهم في "تغيير نمط المعيشة والاستهلاك".

علما أن الاقتصاد الصيني يشهد تباطؤا وقد سجّل في الفصل الثاني من العام الحالي نموا بلغ 6,2 بالمئة هو الأدنى منذ 27 عاما على الأقل.

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وفي الوقت نفسه زادت الولايات المتحدة رسومها الجمركية على السلع الصينية في محاولة من الإدارة الأميركية لتقليص العجز الأميركي في الميزان التجاري مع الصين التي تتّهمها واشنطن بممارسات جائرة بحق الشركات الأجنبية.

وقالت المتحدثة "لدينا ثقة بالسوق الصينية. الاقتصاد الصيني ينمو بوتيرة مستدامة".

وفي العام 2018 بلغ إجمالي إيرادات "ايكيا" حول العالم 38,8 مليارات يورو بارتفاع 1,3 بالمئة عن العام السابق، وتعتبر الشركة أن ذلك مردّه فتح متاجر في أسواق جديدة مثل الهند واعتماد استراتيجية أفضل على شبكة الانترنت.

وقد ارتفع عدد مستخدمي الموقع الإلكتروني للشركة بنسبة 8,7 بالمئة وبلغ عدد زوار الموقع 2,5 مليار.