شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 23-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر الذهب صعوداً بشكل قوي ليخترق مستوى 1503.24 ويصل إلى مشارف الهدف الإيجابي الأول 1535.00، في إشارة إلى توجه السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 1560.00 كمحطة رئيسية تالية، بينما يمثل الثبات فوق 1503.24 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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