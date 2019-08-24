شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 23-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الداش كوين بإيجابية ملحوظة الآن ليخترق مستوى 93.13 ويحاول الثبات فوقه، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الاختراق بإغلاق الشمعة اليومية فوق المستوى المذكور سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويدفع السعر لاختبار مستويات 103.35 وقد يمتد إلى 110.90 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 80.00 والمقاومة 97.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط