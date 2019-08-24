شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 23-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر اللايتكوين عند مقاومة القناة الهابطة، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، مما يجعلنا نستمر بترجيح الاتجاه الهابط الذي يستهدف كسر مستوى 70.00 للاندفاع نحو 52.00، مع التذكير بأهمية الثبات دون 75.50 لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 80.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط