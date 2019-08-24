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تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 23-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر البتكوين ميلاً صاعداً جديداً ليختبر مستوى 10200.00 من جديد، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك إشارات سلبية واضحة على الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 9855.80، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 8936.30 كمحطة تالية، بينما يمثل الثبات دون 10600.00 الشرط الأهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 9400.00 والمقاومة 10500.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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