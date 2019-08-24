شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 23-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية طفيفة في محاولة للابتعاد عن دعم القناة الصاعدة، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، بانتظار اختبار مستوى 17.30 مبدئياً، مع التذكير بأن استمرار الارتفاع المتوقع يتطلب الثبات فوق مستويات 16.85 و16.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.80 والمقاومة 17.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد