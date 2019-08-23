الان تتابع سي إن إن: ضربة اقتصادية قريبة لقطر بخسارة صدارة الغاز المُسال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

كشف تقرير حديث أن قطر تتجه قريبا لخسارة موقعها كأول مصدر للغاز الطبيعي المُسال في العالم، فيما ستحل أستراليا في المرتبة الأولى بفضل مشاريع كبرى في الطاقة.

وحسبما نقلت شبكة “سي إن بي سي” الأميركية، فإن الإمارة الصغيرة ستتقهقر عن الصدارة خلال أشهر، لأن أستراليا تعكف في الوقت الحالي على تنفيذ مشاريع ضخمة تصل تكلفتها إلى مليارات الدولارات، بهدف رفع صادرات الغاز الطبيعي المُسَال.

وفي نوفمبر من سنة 2018 وأبريل 2019، استطاعت أستراليا أن تصدر كمية أكبر من الغاز الطبيعي المسال، مقارنة بقطر.

وترى إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن إزاحة قطر من صدارة مصدري الغاز مسألة وقت فقط، وذلك بفضل مشروعات أسترالية كبرى، من قبيل “ويت ستون” و”برليود”.

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وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2018، أنجزت أستراليا منشأة ضخمة جدا تصل سعتها إلى ما يعادل 175 مسبح أولمبي من الغاز الطبيعي المُسال.

وبفضل المنشآت الجديدة، قفزت صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال من 2.6 مليار قدم مكعب في اليوم الواحد، في سنة 2011، إلى أكثر من 11.4 مليار قدم مكعب في 2019.

وتوضح الإدارة الأميركية، أنه لم يعد أمام أستراليا سوى أن تتفوق من ناحية الصادرات، أما على مستوى الإنتاج، فهي الأولى في العالم منذ فترة.

وفيما زادت هذه المنشآت بأستراليا، تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المُسال في أستراليا على إثر انخفاض الطلب من مشترين كبار مثل الصين اليابان وكوريا الجنوبية.

وأدى هذا التراجع في الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى انخفاض الأسعار منذ أواخر السنة الماضية.