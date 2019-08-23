شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يزيد خسائره في أعقاب تصريحات "باول" و"ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم بعد صدور تصريحات من رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".



وفي هجوم جديد، قال "ترامب" إنه يتساءل عن العدو الأكبر للولايات المتحدة، أهو رئيس البنك المركزي "باول" أم الرئيس الصيني "شي جين بينج".



وكانت الصين قد أعلنت عن نيتها فرض رسوم جمركية على واردات من سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار ردا على قرار مشابه بفرض رسوم بنسبة 10% على واردات أمريكية من سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.

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وعلق "ترامب" على هذا الإجراء قائلا إنها أمر الشركات الأمريكية بالبحث عن بديل للصينن والاستعداد لنقل أنشطتها إلى الولايات المتحدة.



وعلى هامش ملتقى "جاكسون هول"، قال "باول" إن الاحتياطي الاتحادي يراقب التطورات في الأسواق المالية عن كثب وسسوف يتدخل في الوقت المناسب.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.