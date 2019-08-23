شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعمق خسائره..و"برنت" يهبط أدنى 59 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم متأثرة بالمخاوف بشأن الطلب العالمي في أعقاب احتدام النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وذلك قبيل الكشف عن أنشطة الحفر في أمريكا.



وسوف تعلن شركة "بيكر هيوز" في وقت لاحق اليوم عن بيانات عدد منصات الحفر عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري.



ووقع الخام تحت وطأة الضغوط بعد إعلان الصين عن عزمها فرض رسوم جمركية على وارداتها من سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.

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ورد الرئيس "دونالد ترامب" على هذا الإجراء بتغريدة نشرها على حسابه بموقع "تويتر" مفادها أنه أمر الشركات الأمريكية بالبحث عن بديل للصين والاستعداد لنقل أنشطتها التجارية والصناعية إلى الولايات المتحدة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.8% إلى 53.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 55.6 دولار وأقل سعر عند 53.4 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 2% إلى 58.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 60.2 دولار وأقل سعر عند 58.3 دولار.