شكرا لقرائتكم خبر عن "ترامب" يقول إنه أمر الشركات الأمريكية بالبحث عن بديل للصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه أمر الشركات في بلاده بضرورة الاستعداد للبحث فورا عن بديل للصين في ظل تصاعد الحرب التجارية.



وأضاف "ترامب" على "تويتر" أن الشركات الأمريكية عليها أيضا الاستعداد لنقل أنشطتها التجارية والصناعية إلى الولايات المتحدة.



وأكد "ترامب" أيضا أنه أمر "أمازون" و"يو بي إس" و"فيديكس" بوقف توصيل طرود "الفنتانايل" من الصين أو أي دولة اخرى.



من ناحية أخرى، جدد "ترامب" هجومه على الاحتياطي الاتحادي قائلا من عدو أمريكا الأكبر: اهو "جيروم باول" رئيس البنك المركزي أم "شي جين ببينج" رئيس الصين؟