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شكرا لقرائتكم خبر عن "باول" يؤكد عزم الاحتياطي الاتحادي التدخل في الوقت المناسب والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس الاحتياطي الاتحادي على هامش اجتماعات "جاكسون هول" إن البنك المركزي سوف يتدخل بإجراءات عاجلة في الوقت المناسب.
وأضاف "باول" بأن البنك المركزي يتابع كافة التطورات التي تجري في الأسواق المحلية والعالمية عن كثب.
وأشار إلى أن الأمور تطورت كثيرا منذ اجتماع يوليو/تموز الذي شهد خفض معدل الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2008.
وأكد رئيس البنك المركزي أنه وفريقه يتابعان الأمور على صعيد الحرب التجارية لكنه لم يلمح إلى أي تفاصيل حول توقعاته بشأن خفض محتمل.
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