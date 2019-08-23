شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يتراجع بفعل الضغوط على النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم في ظل الضغوط على أسعار النفط، وذلك على الرغم من صدور بيانات اقتصادية إيجاببية.



كانت بيانات حكومية قد أظهرت استقرار مؤشر أسعار المستهلكين في كندا في الشهر الماضي بينما توقع محللون انخفاضه بنسبة 0.3%، فيما ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية عند استثناء الغذاء والطاقة بنسبة 0.9% بينما توقع محللون انخفاضا بنسبة 0.1%.



وفي سوق الخام، انخفض "ويست تكساس" بحلول الساعة 15:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 03% إلى 53.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 55.6 دولار وأقل سعر عند 53.4 دولار.

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وتراجع "برنت" بنسبة 1.9% إلى 58.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 60.2 دولار وأقل سعر عند 58.3 دولار.



وتترقب الأسواق تداعيات التصعيد في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بعد إعلان بكين عن عزمها فرض رسوم على واردات من سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 15:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7508، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7536 وأقل سعر عند 0.7492.