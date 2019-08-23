شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستقر خلال التعاملات مع متابعة "جاكسون هول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليووم وسط متابعة لصيقة للتصريحات والاجتماعات الدائرة في ملتقى "جاكسون هول" الذي يضم مصرفيين ورؤساء بنوك مركزية ووزراء مالية من مختلف الاقتصادات.



وكشف عدد من أعضاء البنك المركزي الأمريكي في تصريحاتهم عن آراء متضاربة حيال السياسة النقدية لا سيما خفض الفائدة، فالبعض يرى عدم وجود ضرورة لخفضها، والبعض يرى أن مخاوف الركود تلزمهم ببالتحرك سريعاً.

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وفي ردة فعل انتقامية، كشفت الصين عن خطة لفرض رسوم جمركية على واردات من سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار وسط توقعات باستهداف واردات من سلع زراعية.



يأتي ذلك ردا على ما أعلنته إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في الشهر الماضي بأنها تنوي فرض رسوم بنسبة 10% على واردات من سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار بداية من سبتمبر/أيلول، ثم أعلنت لاحققا تأجيل فرض رسوم على بعض السلع حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 31 نقطة) إلى 26284 نقطة، في حين استقر "ناسداك" عند 7990 نقطة، فيما استقر "إس اند بي 500" عند 2922 نقطة.