شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة تنخفض بعد ردة فعل انتقامية من الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم في أعقاب إصين عن تحركات انتقامية ردا على رسوم أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فرضها بداية من سبتمبر/أيلول.



وأفادت السلطات الصينية أنها ستفرض رسوما جمركية على واردات من سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار وسط توقعات باستهداف سلع زراعية تستوردها بكين من واشنطن.



يأتي ذلك ردا على قرار إدارة "ترامب" بفرض رسوم نسبتها 10% على واردات من سلع صينية ببقيمة 300 مليار دولار بداية من الأول من سبتمبر/أيلول.

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كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت عزم البيت الأبيض تأجيل فرض رسوم جمركية على بعض السلع المستوردة من الصين حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:08 بتوقيت جرينتش عند 98.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.08 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الذرة بحلول الساعة 14:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 366.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 371.5 دولار وأقل سعرلا عند 365.5 دولار.