شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يهبط لأدنى مستوى فى أسبوعين بعد إعلان الصين إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط العالمية من تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة ليواصل الخام الأمريكي خسائره لليوم الثالث على التوالي مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ،بفعل تجدد مخاوف تدهور الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،بعدما أعلنت بكين عن إجراءات انتقامية ضد واشنطن ، تتضمن رسوم بنحو 10% على الواردات أمريكية منها النفط الخام.

بحلول الساعة 12:45بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 53.65$ للبرميل من مستوي الافتتاح 55.35$، بعدما سجل أعلى مستوي 55.59$ ،وأدنى مستوي 53.44$ الأدنى منذ 9 آب/أغسطس الجاري.

وانخفض خام برنت إلى مستوي 58.65$ للبرميل من مستوي الافتتاح 60.11$ ،بعدما سجل أعلى مستوي 60.28$ ،وأدنى مستوي 58.33$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 0.9% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% ، فى أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة.

Advertisements

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية فى الصين "شينخوا" أن الحكومة الصينية تعتزم فرض رسوم إضافية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار$ ،على أن تتضمن زيادة الرسوم بنحو 10% على الخام الأمريكي.

جددت تلك الأنباء المخاوف حيال تدهور الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، والتي تلاقي بظلال قاتمة على أداء الاقتصاد العالمي.

حيث تعتبر مخاوف دخول الاقتصاد العالمي فى دورة ركود طويلة ، الخطر الأكبر الذي يواجه أسواق النفط خلال الفترة الأخيرة ،الأمر الذي من المؤكد أن يؤدي إلى تقلص مستويات الطلب على النفط "الهاشة" بالفعل ،وقد تسبب أزمة تخمة معروض جديدة بالسوق.

دفعت تلك المخاوف وكالة الطاقة الدولية ،ومنظمة البلدان المصدرة للنفط"أوبك" إلى خفض توقعات نمو الطلب على النفط خلال هذا العام.

أظهرت بيانات حكومية يوم الخميس انكماش قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس الجاري للمرة الأولى فى عشر سنوات ، فى أحدث علامات تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من هذا العام.