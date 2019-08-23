شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل التراجع بفعل مخاوف الركود وضعف الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ليواصل الخام الأمريكي خسائره لليوم الثالث على التوالي ،والعقود الآجلة لخام برنت لليوم الثاني ، بفعل مخاوف دخول الاقتصاد العالمي فى دورة ركود طويلة ،تقلص مستويات الطلب على النفط ،وتؤدي إلى أزمة تخمة معروض جديدة بالسوق.

بحلول الساعة 08:41بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 55.25$ للبرميل من مستوي الافتتاح 55.35$، بعدما سجل أعلى مستوي 55.59$ ،وأدنى مستوي 55.22$.

وانخفض خام برنت إلى مستوي 59.85$ للبرميل من مستوي الافتتاح 60.11$ ،بعدما سجل أعلى مستوي 60.28$ ،وأدنى مستوي 59.78$.

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فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 0.9% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% ، فى أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة.

الخطر الأكبر الذي يواجه أسواق الطاقة بالفترة الأخيرة ، ألا وهو مخاوف دخول الاقتصاد العالمي فى دورة ركود طويلة ، سوف تسبب بلا أدني شك تقلص مستويات الطلب على النفط "الضعيفة" بالفعل فى الوقت الحالي ،وقد تؤدي إلى أزمة تخمة معروض جديدة بالسوق.

دفعت تلك المخاوف وكالة الطاقة الدولية ،ومنظمة البلدان المصدرة للنفط"أوبك" إلى خفض توقعات نمو الطلب على النفط خلال هذا العام.

تجددت تلك المخاوف يوم الخميس بعد بيانات حكومية أظهرت انكماش قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس الجاري للمرة الأولى فى عشر سنوات ، فى أحدث علامات تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من هذا العام.