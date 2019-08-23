شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات التجزئة الكندية أفضل من التوقعات فى يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الكندي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة الشهرية مرتفعة بنسبة 0.0% فى حزيران/يونيو ،أفضل من توقعات الخبراء التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.3% ، أفضل من القراءة السابقة المعدل إلى انخفاض بنسبة 0.2% من انخفاض بنسبة 0.1% ، هذا البيان إيجابي للدولار الكندي.

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