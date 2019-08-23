شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم على وشك تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" قليلا بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى أسبوع ، لكنها على وشك ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل ضعف الطلب على ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم ، بالإضافة إلى أجواء سلبية سيطرة على سوق التشفير هذا الأسبوع.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:25 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 191.91$ بارتفاع قدره 1.64$ بنسبة 0.9%،حيث سعر الافتتاح عند 190.27$ ، و سجلت أعلى مستوي عند 197.60$ ،وأدنى سعر عند 188.72$.

حقق الايثريوم يوم الخميس ارتفاعا بنسبة 1.9% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع المسجل فى اليوم السابق عند 180$ لكل وحدة ايثريوم.

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ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بنحو 2 مليار$ إلى إجمالي 267 مليار$ ، مع انتعاش أسعار معظم العملات الرئيسية بقيادة البتكوين.

على مدار الأسبوع الجاري ،فقد الايثريوم حوالي 2% ، على وشك تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل ضعف الطلب الاستثماري مع سيطرة السوق الهابط على تعاملات ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم.

يسيطر السوق الهابط على تعاملات الايثريوم منذ أوائل تموز/يوليو الماضي ، فى ظل شح الأخبار الإيجابية عن ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم ،بالإضافة إلى تركيز المستثمرين على شراء البتكوين كملاذ آمن عقب تفاقم الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبخلاف ضعف مستويات الطلب ، سيطرت أجواء سلبية على سوق التشفير هذا الأسبوع ، خاصة بعدما كشفت وكالة بلومبرغ عن تحقيق تجريه المفوضية الأوروبية حاليا فى السلوك الاحتكاري المحتمل لعملة فيسبوك الرقمية "ليبرا" ، بالإضافة إلى انتقادات وزير خارجية الولايات المتحدة "مايك مومبيو" للعملة المشفرة البتكوين.