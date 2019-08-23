شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقفز لأعلى مستوى فى 3 أسابيع قبيل خطاب "جيروم باول" فى جاكسون هول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لأعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ،وبعدما تسبب محضر الاحتياطي الاتحادي فى انحسار احتمالات إجراء سلسلة من التخفيضات فى أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام ،ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم خطاب "جيروم باول" فى المنتدى الاقتصادي فى جاكسون هول.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى98.45 نقطة الأعلى منذ الأول من آب/أغسطس الجاري ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.19 نقطة، وسجل أدني مستوى عند 98.18 نقطة.

فقد المؤشر يوم الخميس أقل من 0.1% ، بعد بيانات ضعيفة فى الولايات المتحدة ، أظهرت انكماش قطاع الصناعات التحويلية خلال آب/أغسطس للمرة الأولى فى عشر سنوات.

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وعلى مدار هذا الأسبوع ،حقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.3% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، فى ظل الضغوط السلبية التي تواجه عملات اليورو والجنيه الإسترليني.

ودعم مكاسب الدولار هذا الأسبوع ،محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، والذي قلص من احتمالات إجراء سلسلة من التخفيضات فى أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

أظهر محضر اجتماع 30-31 تموز/يوليو ،والذي شهد أول تخفيض فى أسعار الفائدة الأمريكية منذ عام 2008 ،أن صانعي السياسة اعتبروا خفض الفائدة عملية إعادة ضبط ،وليس شروعا فى تخفيف السياسة النقدية بشكل مستدام.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات تترقب معظم الأسواق المالية بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" ضمن فعاليات منتدى جاكسون هول الاقتصادي ،التصريحات الأقل تشاؤما تعزز تلك الاحتمالات وتوسع مكاسب الدولار مقابل سلة من العملات العالمية.