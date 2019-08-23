شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الفضة ترقبا لتصريحات "جيروم باول" فى جاكسون هول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ضمن نطاق محدود من التعاملات ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، ترقبا لتصريحات رئيس البنك الفيدرالي الاتحادي"جيروم باول" خلال منتدى جاكسون هول الاقتصادي ،والتي من المتوقع أن تقدم دلائل جديدة حول احتمالات خفض الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

تتداول أسعار الفضة بحلول الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش حول مستوي 17.06$ للأوقية من مستوى الافتتاح 17.04$ ، وسجلت أعلى مستوي 17.07$ ، وأدنى 16.97$.

فقدت أسعار المعدن الأبيض"الفضة" يوم الخميس نسبة 0.5% ، في ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع هبوط معظم أسعار المعادن النفيسة.

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انخفضت الفضة بحوالي 0.5% على مدار تعاملات هذا الأسبوع ، فى طريقها صوب تكبد أول خسارة خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

قفز مؤشر الدولار يوم الجمعة لأعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 98.45 نقطة ، عاكسا استمرار الأداء القوي للعملة الأمريكية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الفضة والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الأداء للدولار الأمريكي قبيل خطاب هام يلقيه رئيس البنك الفيدرالي الاتحادي "جيروم باول" بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش فى منتدى محافظي البنوك المركزية العالمية فى جاكسون هول ،والذي من المتوقع أن يتضمن أدلة جديدة حول احتمالات خفض الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.