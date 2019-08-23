شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تكتسي باللون الأخضر فى انتظار خطاب "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، وقاد الارتفاعات قطاع التكنولوجيا مع وجود معظم القطاعات الأخرى فى المنطقة الإيجابية ، ويترقب المستثمرين عن كثب خطاب رئيس البنك الفيدرالي الاتحادي "جيروم باول" خلال منتدى البنوك المركزية العالمية فى جاكسون هول ، بحثا عن أدلة جديدة تخص مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.4% حتى الساعة 09:05 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ، بفعل مخاوف سلامة الاقتصاد العالمي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء ،تصدر قطاع التكنولوجيا قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بأكثر من 1.0%.

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من المقرر أن يلقي "جيروم باول" خطابا فى جاكسون هول بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش ،حيث تنظر معظم الأسواق المالية هذا الخطاب بشدة ، وسط آمال أن يتضمن أدلة قوية حول احتمالات إجراء تخفيض جديد فى أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس على انخفاض هامشي ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة انتظارا لتصريحات باول.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.5% ، وفى فرنسا أضاف مؤشر كاك 40 نسبة 0.5% ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.5 %.

وفى لندن صعد مؤشر فايننشال تايمز 100 بأكثر من 0.7% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.