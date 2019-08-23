شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقبع عند أدنى مستوى فى أسبوع والأنظار على تعليقات "جيروم باول" فى جاكسون هول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مقتربة من ملامسة أدنى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ،يأتي هذا التراجع تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، وذلك قبيل خطاب يلقيه رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" فى منتدى جاكسون هول السنوي.

تراجعت أسعار الذهب بحوالي 0.4% حتى الساعة 08:58 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,496.10$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,498.66$،وسجلت أعلى مستوي 1,498.90$ ، وأدنى مستوي 1,493.54$.

أنهي المعدن الأصفر "الذهب" تعاملات الخميس منخفضا بنسبة 0.3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 1,492.49$ للأونصة.

وعلى مدار الأسبوع الجاري ،فقدت أسعار الذهب نسبة 1.1% ، بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية خلال شهر ، بفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بالإضافة إلى تباطؤ طلب الأصول الاستثمارية الآمنة.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.2% ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى وقت سابق من هذا الأسبوع ، عاكسا استمرار الأداء القوي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الارتفاع قبيل خطاب هام يلقيه رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش ضمن فعاليات منتدى جاكسون هول الاقتصادي السنوي.

انحسرت احتمالات قيام المركزي الأمريكي بإجراء سلسلة من التخفيضات فى أسعار الفائدة خلال هذا العام عقب نشر محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقد أيام 30-31 تموز/يوليو الماضي ،والذي أظهر اعتبار أول خفض فى تكاليف الاقتراض فى الولايات المتحدة منذ عام 2008 عملية إعادة ضبط ،وليس شروعا فى تيسير نقدي بشكل مستدام.

وإذا جاءت تعليقات باول أقل تشاؤما عما هو متوقعا بالأسواق المالية ، سوف تنحسر تلك الاحتمالات مرة أخرى ، وتدفع الدولار الأمريكي إلى توسيع مكاسبه مقابل سلة من العملات ،وأسعار الذهب إلى تعميق خسائره لمستويات أقل خلال عدة أسابيع.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 2.93 طن متري ،فى ثالث زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 854.84 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 18 أيار/مايو 2018.