شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين ينتعش بأكثر من 1% لكن بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بأكثر من 1% بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتنتعش من أدنى مستوى فى أسبوع ، وتتداول مرة أخرى أعلى مستويات 10,000$ ، لكنها بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل أجواء سلبية سيطرة على سوق التشفير هذا الأسبوع ، خاصة عقب تقرير عن تحقيق المفوضية الأوروبية فى السلوك الاحتكاري المحتمل لعملة فيسبوك الرقمية "ليبرا" ، بالإضافة إلى انتقادات وزير خارجية الولايات المتحدة "مايك بومبيو" لعملة البتكوين.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 143$ بما يعادل نسبة 1.4% إلى 10,255$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 10,112$ ،وسجلت أدنى مستوى عند 10,051$.

فقدت أكبر عملة رقمية بالعالم"البتكوين" يوم الخميس نحو 0.5% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 9,755$ لكل وحدة بتكوين.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بحوالي 2 مليار$ إلى إجمالي 267 مليار$ ، مع انتعاش أسعار معظم العملات الكبرى بقيادة البتكوين.

انخفض "البتكوين" على مدار هذا الأسبوع بحوالي 1.5% ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل ضعف مستويات الطلب الاستثماري على العملة الرائدة فى سوق التشفير ، والأجواء السلبية التي سيطرة على السوق.

قالت وكالة بلومبرغ أن المفوضية الأوروبية تحقق حاليا فى السلوك الاحتكاري المحتمل لعملة فيسبوك الرقمية "ليبرا" ،وأضافت الوكالة استنادا على وثيقة التحقيق أن المفوضية تشعر بالقلق من أن نظام الدفع الرقمي المخطط لفيسبوك سوف يلحق الضرر بالمنافسين بشكل غير عادل.

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وتعتبر المفوضية الأوروبية هي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، التي تقترح التشريعات وتنفذ السياسات وتحدد الميزانيات ،وقالت بلومبرغ أن المفوضية و فيسبوك كلاهما لن يعلقا على تلك الوثيقة.

تشعر المفوضية بالقلق من أن "ليبرا" سوف تؤدي إلى قيود محتملة فى المنافسة ، خاصة مع استخدامها المتوقع للقاعدة العريضة من بيانات المستخدمين لأكبر شبكة تواصل اجتماعي بالعالم ،ومستخدمي التطبيقات الأخرى مثل واتساب و ماسنجر.

وتواجه عملة فيسبوك المستقبلية "ليبرا" المتوقع ظهورها للنور رسميا خلال النصف الأول من 2020 موجة كبيرة من القلق لدي المنظمين فى معظم أنحاء العالم ،حتى أن المشرعين فى الولايات المتحدة قد طالبوا بإيقاف المشروع حتى يتم فحص القضايا المتعلقة بيه ومناقشتها بصورة مستفيضة حتى يتم إصدار قرار نهائي.

قال وزير خارجية الولايات المتحدة"مايك بومبيو" يوم الأربعاء أنه يجب تنظيم معاملات البتكوين على غرار المعاملات المالية الأخرى ،حيث تحظي العملة المشفرة بالقدرة على القيام بمعاملات مجهولة منها الأنشطة الغير قانونية وتمويل الإرهاب.

وسبق أن شن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب " ووزير الخزانة "ستيفن منوشين " هجوما شرسا على البتكوين والعملات المشفرة ،وأكدوا على إنها تستغل لدعم مليارات الدولارات من الأنشطة غير المشروعة.

ويبدو حاليا بدون أدني شك أن معظم الساسة الأمريكيين مقتنعون أن التشفير هو عالم من غسيل الأموال وتهريب المخدرات وتمويل الإرهاب، وهذا يحتاج إلى جهود كبيرة من القائمين على صناعة التشفير حتى يتمكنوا من تغير تلك النظرة القاتمة.