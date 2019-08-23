شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 3 أسابيع بفعل احتمالات التحفيز فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بفعل تزايد احتمالات قيام المركزي الأوروبي باتخاذ حزمة التدابير التحفيزية ، بهدف مواجهة المخاطر المتزايدة حول اقتصاد منطقة اليورو.

تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى 1.1060$ الأدنى منذ الأول من آب/أغسطس الجاري، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1079$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1085$.

فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بالأمس أقل من 0.1% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بعدما طغي تأثير محضر المركزي الأوروبي على بيانات تظهر تعافيا بعض الشئ فى قطاع الصناعات التحويلية فى ألمانيا وأوروبا خلال آب/أغسطس.

وعلى مدار الأسبوع الحالي ، انخفض اليورو بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، مع تجدد نسبيا مخاوف تعمق اختلاف مسار السياسة النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة.

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أظهر محضر اجتماع 25 تموز/يوليو الماضي للبنك المركزي الأوروبي مخاوف صانعي السياسة النقدية المتزايدة بشأن كل من النمو وتوقعات التضخم فى منطقة اليورو.

أصبح تقييم المركزي الأوروبي أكثر تشاؤما فيما بتعلق بالنمو ،على أساس اعتبار أن المخاطر السلبية أصبحت أكثر انتشارا وأن استمرارها قد يتطلب فى النهاية مراجعة سيناريو النمو الأساسي.

وبالنسبة للتضخم فى أوروبا ،فإن الانخفاضات الأخيرة فى كل من التضخم الفعلي وتوقعات التضخم على المدي الطويل كانت مصدر قلق لصانعي السياسة النقدية الأوروبية.

وأوضح المحضر أن أغلبية الأعضاء فى البنك المركزي الأوروبي ترجح اللجوء لصالح حزمة من التدابير التحفيزية الجديدة ، بدلا من سلسلة من التدابير التحفيزية الفردية.