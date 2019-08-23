شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الرقمية اللايتكوين للجلسة الثانية على التوالي بالقرب من الأدنى لها في أربعة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت اللايتكوين في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع اليوم الجمعة لنشهد ارتدادها الثالثة من الأدنى لها منذ أواخر نيسان/أبريل الماضي ضمن عمليات تصحيحية محدودة في أعقاب تراجعها بشكل موسع من الأعلى لها منذ 12 من تموز/يوليو الماضي عند 107.14$ مؤخراً، عقب خفض مكافأة التعدين عليها في الخامس من آب/أغسطس الجاري بنحو النصف من 25 لايتكوين أي 2,500$ للكتلة الواحدة إلى 12.5 لايتكوين أي 1,200$ للكتلة الواحدة.

وفي تمام الساعة 05:30 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 0.19% إلى مستويات 73.70$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 73.46$ بعد أن حققت أعلى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 73.83$، بينما حققت الأدنى لها عند 72.66$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لخامس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 4.66$ مليار.

هذا لا تزال اللايتكوين تعكس حالياً خسائر أسبوعية تفوق 3% بعد أن محت الثلاثاء الماضي مكاسبها في أولى جلسات هذا الأسبوع ضمن عمليات تصحيحية محدودة وتستأنف مسيرات الأسبوعين الماضيين في الخسائر، وذلك بعد أن تم خفض مكافأة التعدين عليها في الخامس من هذا الشهر حينما شهدت تذبذب موسع واختبرت الأعلى لها في ستة أسابيع أعلى حاجز 100$ قبل أن ترتد بشكل ملحوظ من تلك المستويات.

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ونود الإشارة، لكون خفض حافز التعدين على العملة الرقمية المشفرة الليتكوين يجعل الذين يقومون بتعدين العملة المشفرة لا يجدون الأمر مربحاً كما كان في السابق وأن تكلفة تشغيل منصة التعدين أكثر كلفة عليهم، مما يحد خلال الآونة الأخيرة من الاهتمام بها في ذلك النطاق، مع العلم أن خفض الحافز يعكس أيضا أن المعروض سيقل ما قد يدعم أسعارها لاحقاً.

ويذكر أن مبتكر العملة الرقمية المشفرة اللايتكوين تشارلي لي غرد عبر حسابه الرسمي على توتير عقب خفض مكافأة التعدين على العملة المشفرة "كان خفض الحافز على اللايتكوين ناجحاً! والسعر فقط لامس 100$!"، موضحاً أن "كتلة 168,000 أنتجت 12.5 لايتكوين في مكافئات الكتلة" ومضيفاً "دعونا نفعل ذلك مرة أخرى في آب/أغسطس من عام 2023!".

وتفوق خسائر اللايتكوين خلال الشهر الجاري حالياً 25% مستكملة مسيرات الشهر الماضي في الخسائر وذلك بعد أن تكبدت في تموز/يوليو خسائر بواقع 19% وعكست آنذاك أسوء أداء شهري لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر مع توسع العمليات التصحيحية التي شهدتها عقب اختبارها في 22 من حزيران/يونيو الأعلى لها منذ 15 من أيار/مايو من عام 2018 عند 146$، وذلك بعد أن تضاعفت قيمتها السوقية في مطلع العام بأكثر من ثلاثة أضعاف.