ذكرت شبكة " سي إن بي سي الإخبارية اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعقد حاليا اجتماعا مع كبار مساعديه التجاريين بالبيت الأبيض على خلفية القرارات الصينية الأخيرة الخاصة بفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية مستوردة إضافية بقيمة 75 مليار دولار .
ومن جانبها قالت وكالة أنباء بلومبرج إن ترامب يفكر حاليا في كيفية الرد على القرارات الصينية الأخيرة ، حيث ذكر فى وقت سابق من اليوم أنه سيعلن رده على القررات الصينية فى وقت لاحق من بعد ظهر اليوم الجمعة .
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعقد اجتماعا مع كبار مساعديه التجاريين قبل إعلان رده على القرارات الصينية الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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