قفزة كبيرة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وعيار 21 يسجل 703 جنيها للجرام

أحمد أبوعقيل
ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير نحو 10 جنيهات، في تعاملات اليوم الجمعة، رغم قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية خلال العام الجاري، وذلك بنسبة 1.5%، لتسجل 14.25% على الإيداع و15.25% على للإقراض.
وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 789 جنيها،وارتفع عيار 21 من 693 جنيها إلى 703 جنيه، بينما سجل عيار 18 نحو 593 جنيها، والجنيه الذهب سجل 5528 جنيها، وسجل السعر العالمي نحو 1495 دولارا للاوقية.
كشف بيتر وصفى تاجر ذهب، أن سعر الذهب شهد ارتفاع بقيمة 10 جنيهات نظرًا لارتفاع الطلب على المعدن النفيس فى تعاملات اليوم الجمعة، لافتا إلى أن سعر أوقية الذهب ارتفع أكثر من 25دولارا اليوم.
وأضاف وصفى لـ"اليوم السابع"، أن الأسعار المحلية للذهب تأثرت بالتحرك العالمى، إذ ارتفع عيار 21 من 693 جنيها إلى 703 جنيها فى التعاملات المسائية، فيما بلغ عيار 18 حوالى 603 جنيها للجرام، وعيار 24 سجل 803 جنيها للجرام.
وقال وصفى ، إن سعر الجنيه الذهب 5624 جنيها للجرام بزيادة 80 جنيها عن الأسعار المسجلة مع فتح السوق للتعامل، لافتا إلى أن أوقية الذهب عالميا ارتفعت من 1495 دولارا إلى 1522دولارا حتى الآن، مع توقعات بزيادات أخرى فى الأسعار.
أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-8-2019.
عيار 21 693 إلى 703
عيار 18 594 إلى 596
عيار 14 462 إلى 463
عيار 12 396 إلى
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