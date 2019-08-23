شكرا لقرائتكم خبر عن السوق السعودي يتراجع 1.2% بأسبوع ويفقد أكثر من 60 مليار ريال من قيمته السوقية في أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم إعداد: محمد أبو الغيط

تقرير خاص – أخبار اليوم: أنهى المؤشر العام للسوق السعودي أسبوعه المنتهي في 22 من أغسطس الجاري متراجعاً وللأسبوع الرابع على التوالي خاسراً 104.57 نقطة بنسبة تراجع 1.22% ليغلق عند 8445.66 نقطة، وبأعلى أحجام وقيم تداولات في سبعة أسابيع.

وحسب إحصائية لموقع "أخبار اليوم" وبعد تراجعه الأسبوع الماضي يكون قد فقد 588.17 نقطة في آخر ثلاثة أسابيع وبنسبة تراجع 6.51%، بينما فقد 286.96 نقطة وبنسبة تراجع 3.29% منذ بداية أغسطس، أي في 11 جلسة.

وتراجعت القيمة السوقية لشركات السوق منذ بداية الشهر الحالي بنسبة 2.97% لتصل إلى 1.99 تريليون ريال مقارنة بـ 2.57 تريليون ريال في نهاية الشهر الماضي، لتكون الشركات قد فقدت بذلك 61.1 مليار ريال من قيمتها السوقية منذ بداية أغسطس، منها 25.26 مليار ريال في الأسبوع الماضي فقط.

ومن الملفت هذا الأسبوع وهو الأول للسوق بعد إجازة عيد الأضحى أن تلك التراجعات جاءت مصحوبة بارتفاع وبشكل ملفت في قيم وأحجام التداولات، حيث ارتفعت قيم التداولات إلى 17.0 مليار ريال (+38%) وهي أعلى قيم تداولات منذ 7 أسابيع وتحديدا منذ الأسبوع المنتهي في 27 يونيو الماضي حيث تخطت قيم التداولات حينها 19 مليار ريال.

إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فقد كانت قيم التداولات الأسبوع الماضي أقل من من المتوسط الأسبوعي منذ بداية العام والبالغ 17.97 مليار ريال وبما نسبته 1.5%.

بينما ارتفعت أحجام التداولات إلى 562.87 مليون سهم (+8.67%) وهي أعلى أحجام تداولات منذ 7 أسابيع وتحديداً منذ الأسبوع المنتهي في 27 يونيو الماضي وهي تقل عن متوسط أحجام التداولات الأسبوعية منذ بداية العام البالغة 700.8 مليون سهم بما نسبته 8.57%.

والجدول التالي يوضح أداء الشركات الأكثر ارتفاعا وتراجعا خلال الأسبوع وكذلك الأكثر تداولا من حيث الأحجام والقيم:

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وبتراجع المؤشر الأسبوعي الحالي يكون قد تراجع في 14 أسبوعا منذ بداية العام مقابل ارتفاعه في 18 أسبوعا آخرين، والجدول التالي يوضح أداء المؤشر العام خلال آخر 10 أسابيع:



وتراجع الأسبوع الحالي 15 قطاعا وكان الأكثر تراجعاً من حيث النسبة قطاع الأدوية بنسبة 4.80%، تلاه إنتاج الأغذية وبنسبة 3.58%، في حين ارتفع 6 قطاعات كان على راسهم قطاع تجزئة الأغذية وبنسبة 2.83%، تلاه الإعلام والترفيه 1.68%.

أما بالنسبة للقطاعات الأكثر تاثيراً على حركة المؤشر العام وهما البنوك والمواد الأساسية فقد تراجعا بنسب 1.3% و1.07% على التوالي، وكان قد تراجعا الأسبوع الماضي بنسب 2.25% وبنسبة 2.11% على التوالي كذلك، وهما يسهمان بأكثر من 50% من حجم التأثير على المؤشر العام.

وكان المؤشر العام قد حقق الأسبوع الماضي أعلى تراجع له في ثلاثة أشهر أو في 12 أسبوعاً وبالتحديد منذ الأسبوع المنتهي في 9 مايو الماضي، حيث تراجع حينها 5.14%.

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