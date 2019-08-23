الان تتابع الصين تكشف عن رسوم جمركية انتقامية على سلع أمريكية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
كشفت الصين، اليوم الجمعة، عن رسوم جمركية انتقامية على سلع أمريكية تُقدر قيمتها بنحو 75 مليار دولار، وذلك في أحدث تصعيد للنزاع التجاري الطويل الأمد بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان، إنها ستفرض رسوما إضافية بنسبة 5 أو 10% على 5078 منتجا أمريكي المنشأ منها
منتجات زراعية ونفط خام وطائرات صغيرة وسيارات.
وسيبدأ تطبيق الرسوم على بعض المنتجات في الأول في سبتمبر على أن تسري الرسوم على بقية المنتجات في 15 ديسمبر.
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