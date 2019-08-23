طهران تستضيف اجتماع اقتصادي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

كشف سفير جنوب إفريقيا في إيران ويكا خومالو عن عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وجنوب إفريقيا في طهران خلال شهر تشرين الاول / اكتوبر وقال اننا نسعى خلال فترة عقد اجتماع اللجنة ان تقوم وفود اقتصادية وتجارية لبلاده بزيارة محافظة اذربيجان الشرقية والوقوف على امكانيات هذه المحافظة .

واعرب سفير جنوب افريقيا خلال اجتماعه بمحافظ اذربيجان الشرقية عن ارتياحه لزيارة مدينة تبريز كبرى مدن المحافظة ، وأشار إلى القواسم المشتركة لبلاده مع ايران وقال ان للبلدين هواجس مشتركة فيما يتعلق بالامن والتنمية المستقرة وان ايران وافريقيا الجنوبية هما بلدان صديقان وشقيقان.

واعرب عن امله في أن يصل تعاون ايران ومنطقة الشرق الأوسط الى وضع مستقر وان لا تشهد المنطقة مذابح بحق الشعب الفلسطيني المظلوم .

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واشار سفير جنوب إفريقيا إلى إيران إلى اجتماعه مع عمدة تبريز وقال ان الاجتماع شهد بحث مجالات التعاون المشترك بما في ذلك السياحة والتنمية الاقتصادية والتبادل الثقافي وتوامة مدينة تبريز مع إحدى مدن جنوب إفريقيا.

وقال خومالو ان إيران وجنوب إفريقيا دولتان ناميتان ، وهناك من لا يريدنا أن نصبح دولتين متقدمتين. ومن هنا علينا أن نعمل على تعريف بعضنا للبعض وليس هناك وسيلة أفضل من السياحة التي بامكانها الاسهام في ذلك .

كما أعرب سفير جنوب إفريقيا عن رغبته في التعاون مع شركة صناعة الجرارات في تبريز وشركات صناعة قطع الغيار الى جانب إقامة علاقات أكاديمية وقال ان جنوب إفريقيا تعد فرصة جيدة للشركات الإيرانية للوصول إلى الأسواق الدولية.