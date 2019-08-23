"عزيزي للتطوير العقاري" تعيّن ميكا تويفولا مديرًا ماليًا

دبي - الخليج 365 :

أعلنت "عزيزي للتطوير العقاري" إحدى أبرز شركات التطوير العقاري الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعزيز خبرات فريقها المالي بتعيين الخبير المالي المتمرس ميكا تويفولا في منصب المدير المالي.

يمتلك تويفولا خبرةً واسعة في مجالات تمويل الشركات، والخزينة، والتحليل والتخطيط المالي، والتعامل مع المستثمرين، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة المخاطر؛ فضلاً عن معرفة واسعة بقطاعي العقارات والبناء، حيث عمل لأكثر من 25 عاماً في مناصب تنفيذية عليا لدى شركات عقارية رائدة على مستوى الإمارات والعالم.

وفي معرض تعليقه على هذا التعيين، قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة "عزيزي للتطوير العقاري": "يعتبر ميكا تويفولا من المديرين التنفيذيين المتميزين، حيث حقق تطوراً سريعاً في مسيرته المهنية، وتولى مهام عديدة في مجالات الإدارة المالية والقيادة وأسواق رأس المال. وسنستفيد من خبرته الواسعة في تطبيق استراتيجيتنا، وتعزيز استقرارنا المالي وتطور شركتنا على المدى الطويل. إننا إذ نلتزم بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة المالية والامتثال المالي لتعزيز أداء شركتنا وتكريس مكانتها محلياً ودولياً، يسرنا انضمام تويفولا إلى طاقمنا، ونتطلع للاستفادة من رؤيته العميقة في توجيه استراتيجيتِنا ومبادراتنا في مجال التخطيط المالي".

وكان تويفولا قد شغل سابقاً منصب المدير المالي في شركة "دار الأركان للتطوير العقاري"، وشركة "العراب للمقاولات العامة" (شركة مساهمة مقفلة)، وشركة "تيلابس"، وشركة "إي بي بي إندستري / درايفز جروب"؛ حيث أشرف على استراتيجيات السوق المالية، وإدارة الشؤون المالية، وإدارة المخاطر، ومهام المراقبة والضبط في الشركات. ونال تويفولا شهادات عديدة من مؤسسات تعليمية مرموقة، حيث يحمل درجة الماجستير في الاقتصاد وإدارة الأعمال من جامعة يوفاسكولا. وسيوظف خبرته الواسعة مع كبرى الشركات متعددة الجنسيات، لتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر، والاستراتيجيات المالية في "عزيزي للتطوير العقاري".