وزير الخزانة الأرجنتيني الجديد: لن نسمح بهبوط فوضوي للبيزو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الخزانة الجديد هيرنان لاكونزا، إن الأرجنتين لن تسمح بهبوط فوضوي للبيزو وستستخدم احتياطياتها الدولارية لدعم العملة المحلية في مواجهة عدم اليقين السياسي الذي اجتاح البلاد منذ 11 أغسطس/‏آب.

وباع البنك المركزي الأرجنتيني 27 مليون دولار من احتياطياته بعد ظهر الأربعاء، بمتوسط سعر 56.9863 بيزو للدولار. واستقر البيزو في جلسة الثلاثاء، بعد أن ضخ البنك المركزي 112 مليون دولار من عطاءات دولارية.

وقال متعاملون إن البنك المركزي باع في تدخلاته هذا الأسبوع، والأسبوع الماضي، ما إجماليه 641 مليون دولار من احتياطياته الدولارية.

وأغلق البيزو منخفضاً 0.53%، الأربعاء، عند 55.03 مقابل الدولار الأمريكي.وهوت عملة الأرجنتين وسوق الأسهم والسندات الأسبوع الماضي، عقب الانتخابات التمهيدية التي أشارت إلى أن مرشح المعارضة اليساري ألبرتو فرنانديز، سيحقق فوزاً سهلاً على الرئيس ماوريسيو ماكري المنتمي إلى يمين الوسط في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/‏تشرين الأول. (رويترز)