«الفطيم الهندسية» تنضم لجمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

انضم قسم إدارة المرافق لدى شركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة إلى جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق كشريك مؤسسي استراتيجي للجمعية.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من داركو ماكورا، الرئيس التنفيذي لدى الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة، وآلاء البوعلي، مديرة جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق.

وتعد جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق منظمة مهنية غير ربحية تشكّلت ضمن مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية الذي أسسته غرفة تجارة وصناعة دبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري ومركز دبي التجاري العالمي.وقال يوسف علي بن زايد، مدير عام إدارة المرافق: «سعدنا للغاية بتوقيع الشراكة الاستراتيجية مع جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق، فالجمعية ستتيح لنا الوصول إلى شبكتها الواسعة والمشاركة في مؤتمراتها فيما توفر لفريقنا إمكانية الاستفادة من التدريب المتخصص لتعزيز خبراتهم في المجال، نتطلع إلى العمل مع الجمعية الرائدة».

وقالت آلاء البوعلي، مديرة جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق: «نرحب بانضمام شركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة إلى أسرة جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق، فلطالما كان هدفنا تنمية المنظمة بحيث يمكننا المساهمة في تشكيل بيئة مبنية على الاستدامة ».