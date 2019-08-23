أسبوع هادئ.. وتحرك عرضي لمؤشرات الأسهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

غلب الهدوء على تداولات الأسهم خلال الأسبوع الماضي، وسط غياب واضح للسيولة المؤثرة، وبلغت سيولة السوقين الأسبوعية «الطبيعية» 1.3 مليار درهم، عند استثناء صفقة «شعاع»، لترتفع سيولة السوقين إلى 2.7 مليار درهم.

وفقد مؤشر سوق دبي المالي، 27 نقطة، ليغلق عند مستوى 2768.85 نقطة وتماسك، أمام تراجع الأسهم القيادية في قطاع العقار مثل «إعمار» 3.29% و«إعمار مولز» 2.08%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.43%، و«دبي الإسلامي» 0.58%، و«المشرق» 8.75%، فيما ارتفع «إعمار للتطوير» 1.69%، و«داماك» 1.29%، و«شعاع» 0.83%، «عمان للتأمين» 31.4%.

وفقد سوق أبوظبي 15.7 نقطة، ليغلق عند 5038.99 نقطة، وجاء الدعم للسوق من قطاع الاتصالات، مع ارتفاع سهم «اتصالات» 0.87%، و«الواحة» 7.97%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.81% بينما تأثر بتراجع «أبوظبي الأول» 0.66% و«أبوظبي التجاري» 1.81%، و«الدار العقارية» 0.90%، و«دانة غاز» 2.18%.