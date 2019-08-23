شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط حاد في ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبطت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بمقدار 0.5 نقطة في أغسطس عن الشهر السابق. وقالت المفوضية الأوروبية إن تقديرها الأولي أظهر أن معنويات المستهلكين في منطقة العملة الأوروبية تراجعت إلى -7.1 هذا الشهر من -6.6 في يوليو. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا هبوطاً إلى -7.0. وفي الاتحاد الأوروبي ككل، انخفضت معنويات المستهلكين بمقدار 1.1 نقطة إلى -7.0. (رويترز)

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