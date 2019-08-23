الأجانب يركزون على «أبوظبي الأول»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بشكل طفيف 0.03%، وأغلق عند 5038.99 نقطة، وتم تداول أسهم 26 شركة، بمقدار 63.48 مليون سهم نفذت خلال 2035 صفقة.

تراجعت أسعار أسهم 13 شركة من أصل 26 شركة جرى تداول أسهمها، في حين ارتفعت أسعار أسهم 9 شركات، واستقرت أسعار أسهم 4 شركات أخرى.

وتصدر سهم البنك العربي المتحد قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، وصعد السهم 8.8% وأغلق عند 1.11 درهم، كما صعد سهم «العالمية القابضة» 5.44%، وأغلق عند 2.52 درهم. وتصدر سهم «جلفار» قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً في السوق وهبط السهم لمستوى الحد الأدنى10% وأغلق عند 1.08 درهم.

وتصدر سهم «الدار العقارية» قائمة الأسهم الأكثر تداولاً بقيمة 41.8 مليون درهم وتراجع السهم 0.04% وأغلق عند 2.19 درهم. وجرى تداول ما قيمته 41.4 مليون درهم على أسهم بنك أبوظبي الأول، وارتفع السهم بشكل طفيف 0.04% وأغلق عند 15.02 درهم.

وركز الأجانب مشترياتهم على بعض الأسهم، وزادوا ملكيتهم في أسهم بنك أبوظبي الأول، و«العالمية القابضة»، فيما ركزوا مبيعاتهم على سهم «الدار العقارية» و«أدنوك للتوزيع».