شكرا لقرائتكم خبر عن «بوندسبنك» ينفي حاجة اقتصاد ألمانيا للتحفيز والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدران مطلعان إن البنك المركزي الألماني «بوندسبنك» لا يرى حاجة إلى إجراءات تحفيز مالي في ألمانيا في الوقت الراهن، رغم أنه يتوقع انكماش الاقتصاد مجدداً خلال الربع الثالث من العام الحالي. ونقلت «بلومبيرج» عن المصدرين القول إنه في حين يتولى وزير المالية الألماني «أولف شولتس» مسؤولية إعداد الإجراءات التي يمكن تطبيقها إذا تدهورت حالة الاقتصاد، فإن الاقتصاد لا يحتاج حالياً إلى دعم إضافي.
يذكر أن الاقتصاد يعتبر في حالة ركود من الناحية الفنية إذا سجل انكماشاً على مدى فصلين متتاليين. (د ب أ)
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