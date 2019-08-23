الـ «إيكونومست»: 2.7% معدل النمو السنوي للإمارات حتى 2050

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

توقع تقرير حديث من مجموعة «الإيكونومست إنتيليجانس يونت»، نمو اقتصاد الإمارات بمعدل سنوي يصل إلى 2.7% للسنوات من 2019 حتى 2050. وقدّر متوسط النمو السنوي حتى 2030 بحوالي 3.1%، وبحوالي 2.5% للفترة من 2031 وحتى 2050. وقالت المجموعة إنها تتوقع نمواً قوياً حتى عام 2030 على الرغم من تراجع أسعار النفط المتوقع خلال الفترة، وذلك بفضل التوسع في إنتاج النفط من جهة، والمشاريع التوسعية لتعزيز البنية التحتية من جهة أخرى.

ولفتت إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي يعتمد بدرجة كبيرة على إنتاج البترول، والذي من المتوقع أن يستقر خلال السنوات الأخيرة من الفترة المشمولة بالتوقعات، ورجحت أن تسهم احتياطيات الإمارات الضخمة من الاستثمارات الخارجية في توفير مصدات كافية في مواجهة التذبذبات في أسعار النفط العالمية.

ورجح التقرير استقرار نمو إجمالي الناتج المحلي للفرد في الدولة عند معدل سنوي 1.7% حتى عام 2050، على أساس نمو 1.8% حتى 2030، و1.6% من عام 2031 وحتى عام 2050.

وتتوقع مؤسسة الأبحاث البريطانية نمو إنتاجية الفرد العامل في الدولة بمعدل 1.6% سنوياً، من 2019 إلى 2050، على أساس مستوى نمو 1.3% حتى 2030، وحوالي 1.8% في السنوات اللاحقة حتى عام 2050. وقالت المؤسسة إن الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والتعليم، وإضفاء مزيد من التحسينات على بيئة الأعمال والمؤسسات سيساعد على تعزيز مستويات الإنتاجية. بدوره سيسهم التحسن في الإنتاجية في صيانة النمو.

وحافظت المجموعة على تقييمات المخاطرة في الإمارات على مستوياتها المختلفة في تقرير آخر لها، حيث منحت الدولة تقييم «BBB» على مستوى الاستقرار السيادي، لافتة إلى أن ميزان الحسابات الجارية للدولة ما زال يحقق فائضاً. وقالت إن الاحتياطيات المالية الضخمة للدولة ستمكنها من الوفاء بسهولة بالتزاماتها الخارجية، كما ستدعم الوضع المالي لها في مواجهة التذبذب في أسعار النفط العالمية.

وحصلت الدولة كذلك على تصنيف «BBB» من حيث استقرار العملة المحلية، ولفتت المؤسسة إلى أن ارتفاع أسعار النفط ومعدلات الفائدة في العام الماضي، أسهمت في رفع مكاسب العملة وتسجيل فائض في الحسابات الجارية.

وعلى مستوى القطاع المصرفي منحت الوكالة الإمارات تقييم «BBB»، مؤكدة سلامة المؤشرات المالية، وإن كانت مستويات القروض المتعثرة مرتفعة نسبياً. وقالت إن مستوى نمو الائتمان ما زال ضعيفاً، لكن نمو الودائع في ارتفاع، كما أن توجه الشركات شبه الحكومية للاقتراض من الخارج بدأ يحد من ضغوط تركز الإقراض في القطاع المصرفي.

وحصلت الدولة على تقييم «BB» من حيث الهيكل الاقتصادي، لافتة إلى التحسن الواضح في الهيكل الاقتصادي بفضل جهود تنويع قاعدة النمو الاقتصادي، والحد من الاعتماد على موارد النفط.