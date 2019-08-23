شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يدعو إلى خفض «كبير» لسعر الفائدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترامب يدعو إلى خفض «كبير» لسعر الفائدة تاريخ النشر: 23/08/2019 استمع نقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن الرئيس الأمريكي قوله، الثلاثاء: «أود رؤية خفض لسعر الفائدة؛ لأن ذلك كان يجب أن يحدث منذ وقت طويل.. عليهم خفض الفائدة»، مشيراً إلى الحاجة للتحرك بصورة «استباقية» وإقرار خفض «كبير» للفائدة. وكان ترامب قد قال أول أمس، إنه يريد من مجلس الاحتياطي خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (نقطة مئوية كاملة) أو أكثر، قائلاً، إن أداء الاقتصاد الأمريكي سيتحسن إذا استمع البنك المركزي إلى نصيحته.

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