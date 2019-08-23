استمرار أجواء الحذر وعدم اليقين يضعف سيولة الأسهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:علي أسعد

خيمت أجواء الحذر وعدم اليقين على أداء أسواق المال المحلية، ما زاد من ضعف السيولة التي شكلت عامل ضغط قوياً على حركة الأسهم ومستويات الأسعار، حيث هبطت أسعار أسهم 28 شركة من أصل 62 شركة جرى تداول أسهمها في سوقي أبوظبي ودبي في آخر جلسات تداول الأسبوع التي شهدت تداولاً بمقدار 134.03 مليون سهم نفذت من خلال 3997 صفقة بقيمة 295.9 مليون درهم منها 189.94 مليون درهم في أبوظبي و 105.99 مليون درهم في سوق دبي المالي. وهبط مؤشر سوق دبي المالي 0.79% إلى 2768.85 نقطة، في حين تراجع سوق أبوظبي بنسبة طفيفة بلغت 0.03% إلى 5038.992 نقطة.

وتركزت التداولات على الأسهم القيادية، وكانت هذه الأسهم تحت ضغط عمليات البيع ما أدى إلى تراجع أسعار بعض هذه الأسهم في حين استقر بعضها الآخر رغم ضغوط البيع.. وتصدر سهم «الدار العقارية» قائمة الأسهم الأكثر تداولاً بقيمة 41.8 مليون درهم وتراجع سعر السهم 0.4% وأغلق عند 2.19 درهم، وجاء سهم بنك أبوظبي الأول في المرتبة الثانية بتداول قيمته 41.4 مليون درهم وارتفع السهم بشكل طفيف 0.04%. وتراجع سهم «إعمار العقارية» تحت ضغوط بيعية بنسبة 2.53% وأغلق عند 5 دراهم وسط تداولات بلغت قيمتها 36.2 مليون درهم. واستقر سهم «اتصالات» عند مستواه السابق دون تغير 16.24 درهم، وتراجع سهم بنك أبوظبي التجاري 0.06% وأغلق عند 8.16 درهم وسط تداولات بقيمة 21.4 مليون درهم.

وتصدر سهم البنك العربي المتحد قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في الأسعار، وصعد السهم 8.8% وأغلق عند 1.11 درهم. كما صعد سعر سهم الاستشارات المالية الدولية 8.3% وأغلق عند 0.599 درهم، وصعد سهم بنك المشرق 5.8% وأغلق عند73 درهم. هذا وتصدر سهم «جلفار» قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً وهبط السهم لمستوى الحد الأدنى 10% وأغلق عند 1.08 درهم. وهبط سهم المدينة 6.87% وأغلق عند0.217 درهم. وانخفض سعر سهم مصرف السلام السودان 4.39% وأغلق عند 1.09 درهم.

وكثف المستثمرون الأجانب مبيعاتهم للأسهم في سوقي أبوظبي ودبي، وبلغ صافي استثماراتهم في السوقين 47.56 مليون درهم محصلة بيع منها 20.87 مليون درهم في دبي، و26.68 مليون درهم في أبوظبي. كما زاد المستثمرون الخليجيون الضغوط على حركة سوق دبي مع زيادة ميلهم لتسييل وبيع الأسهم في دبي، حيث بلغ صافي استثماراتهم 2.1 مليون درهم محصلة بيع في دبي، في حين كثف الخليجيون مشترياتهم في سوق أبوظبي، وبلغ صافي استثمارهم في الأسهم بأبوظبي 14.1 مليون درهم محصلة شراء. وحدت مشتريات المواطنين من الأسهم من مزيد من تراجع أسعار الأسهم في السوقين، وبلغ صافي استثمارات المواطنين 34.2 مليون درهم محصلة شراء في السوقين. وركز المستثمرون الأجانب مشترياتهم على أسهم محددة وزادوا ملكيتهم في أسهم العالمية القابضة و«إعمار مولز» و«دبي المالي» وبنك أبوظبي الأول، في حين ركزوا مبيعاتهم على أسهم «الدار العقارية» و«جي إف إتش» و«إعمار العقارية» و«أدنوك للتوزيع».

وشهدت الأسهم ضغوطاً قوية من قبل المحافظ الاستثمارية التي كثفت من مبيعاتها في الأسواق، ووصل صافي استثمارات هذه المحافظ 24.9 مليون درهم منها 19.8 مليون درهم في دبي.